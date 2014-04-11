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İnternet devlerinden 'şifrelerinizi değiştirin' uyarısı

Google, Yahoo, Amazon, Facebook gibi şirketler kullanıcılarını uyardığı ve kullandıkları OpenSSL'lerini güncelleştirmelerini istediği belirtildi

11 Nisan 2014 13:39

İngiliz basını, Google, Yahoo, Amazon, Facebook kullanıcılarını, "Tüm kullanıcı kodu şifrelerinizi (parola) değiştirin" diye uyarırken, BBC televizyonu "Teknoloji firmaları şifrelerin acilen değiştirilmesini önerdi" başlıklı haberinde OpenSSL kullananan servis vericilerin web sitelerine girilerek bilgilere ulaşılabildiğini bildirdi.

Google'un bazı kuruluşları uyardığı ve kullandıkları OpenSSL'lerini güncelleştirmelerini istediği belirtildi. Şifreler değiştirilmeden internet servisi verenlere danışılması tavsiye edildi.

Yahoo , şifrelerini değiştirmeleri için e-mail, dosyalama, bankacılık işlemleri yapan yüksek güvenlik kurumlarına uyarı gönderdi.

Daily Mirror bugünkü 1'inci sayfadan verdiği 'Tüm şifrelerinizi değiştirin' manşetli haberinde bilgisayar kullanıcılarının internet güvenliğinin sarsıldığını yazdı ve Heartbleed virüsünün, Google, Yahoo, Amazon, Facebook gibi online devlerinin sitelerinde özel bilgileri hack saldırılarına açık hale getirdiğini yazdı. Web uzmanı Tony McDowell, "Herkes bu şekilde hacklenebilir ve dinlenebilir" dedi.

Bu internet güvenlik sorununun iki yıldır olduğu ve Heartbleed virüsü yüzünden internet sitelerinin yüzde 66'sının hacklendiği ileri sürüldü. Saldırılarganlar geride iz bırakmadıkları için ne kadar bilginin bugüne kadar çalındığı öğrenilemedi.

Kanada gibi birçok yerde bazı online faaliyetlerin durdurulduğu anlaşıldı. Daily Mirror, yarım milyon e- firmasının riskte olduğunu ileri sürdü.

 

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