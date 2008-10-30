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Bilim / Teknoloji

İnternet devlerinden özgürlük için güç birliği

Teknoloji ve İnternet’in üç büyükleri, devletlerin internet kullanıcılarının haklarını sınırlandırıcı taleplerine karşı güçbirliğine gidiyor

30 Ekim 2008 02:00

Bilişim dünyasının üç devi, küresel olarak artan devlet baskılarına karşı internet kullanıcılarının haklarını korumak ve internetin özgür sesinin kısıtlanmasını engellemek amacıyla birlik oluşturuyorlar. Birliğin amacı dünya genelinde ifade özgürlüğü ve mahremiyetin sınırlandırıldığı ülkelerde devlet baskılarına karşı direnişi örgütlemek.

Akademisyenler ve yatırımcıların da destek verdikleri oluşum, öncelikli olarak kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve mahremiyetlerinin korunması amacını güdüyor.

Hükümetlerin, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı ve kullanıcıların mahremiyetlerini aşan kişisel bilgi taleplerine karşı koruyacak ‘Küresel Davranış Kuralları’ üç firmanın iki yıldır iletişim teknolojileri şirketleri, akademisyenler, yatırımcılar, bilişim öncüleri ve insan hakları organizasyonları ile ortaklaşa çalışarak geliştirildi. Kurallar, özellikle devletlerin kullanıcıların kişisel bilgilerini elde etmek için yapılan baskılara karşı koymayı öngörüyor.

Devletlerle paylaşılacak bilgilere sınırlama getiren kurallar, mahremiyetin insanlara ait temel haklardan biri olduğunu ve insanların hassasiyetinin garantörü olduğunu belirtiyor.

İki yıldır süregelen bir çalışma sonucunda duyurulan kararlar, ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin internete genişletilmiş alt başlığı olarak nitelendiriliyor.

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