-''İNTERNET ÇOCUKLAR İÇİN CİDDİ TEHLİKE'' ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Ankara Ticaret Odasının (ATO) yaptığı araştırmaya göre, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olan internet, çocuklar için ciddi tehlikeler barındırıyor. Ankara Ticaret Odasının (ATO), Türk Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın çocukları, aileleri ve eğitimcileri bilinçlendirmek amacıyla kurduğu ''www.guvenliweb.org.tr'' sitesinden yararlanılarak yaptığı ''Online Çocuklar'' araştırmasına göre, çocuklara internette ''popüler çizgi kahramanlar'' yoluyla porno tuzağı kuruluyor. Pedofili hastalarının, interneti çocuklarla buluşmak için bir araç olarak kullandığına dikkat çeken araştırma, ''oyun sitesi'' görünümündeki pornografik içerikli bazı sitelerde çocukların, cinsel istismar, sanal seks ve kumar gibi tehlikelere maruz kaldığını ortaya koyuyor. -13'Ü CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF GÖRMÜŞ- ''Avrupa Çevrimiçi Çocuklar'' Projesi kapsamında 25 Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre, Türk çocukları interneti güvenli kullanma konusunda Avrupalı yaşıtlarının gerisinde kalıyor. Türkiye'de, Mayıs-Haziran 2010 döneminde, kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan 9-16 yaş grubundaki bin 18 çocukla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşülen çocukların tamamının internet kullandığı belirlendi. Araştırmaya göre, internette cinsel içerikli fotoğraf gördüğünü belirten çocukların oranı yüzde 13 olurken, bu çocukların yüzde 46'sı gördükleri fotoğraflardan rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Araştırmada, çocukların yüzde 12'sinin cinsel içerikli mesaj aldığı, yüzde 4'ünün de benzer içerikli mesajlar yolladığı, cinsel içerikli mesaj alan çocukların yüzde 50'sinin bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi. Araştırma, çocuklarının yüzde 3'ünün siber zorbalığa maruz kaldığını da ortaya koydu. -ÇOCUKLARIN TERCİHİ DE FACEBOOK- Araştırmaya göre, sosyal paylaşım sitesi kullanan çocukların yüzde 85'i Facebook'u tercih ediyor. Bu tür ağlarda çocukları bekleyen en büyük tehlikenin kimliklerini açığa çıkaracak kişisel bilgileri vermeleri ve fotoğraflarını ekleyerek tamamen tanınır ve ulaşılabilir hale gelmeleri oluşturuyor. Sosyal paylaşım sitelerini kullanan çocukların yüzde 19'u adres, yüzde 8'i telefon numaralarını profillerinde paylaşıyor. Ebeveynlerin yarısından çoğu, çocuklarının kişisel bilgilerini internette paylaşmasını yasaklamasına karşın, çocukların yüzde 42'si profillerinin ''herkese açık'' olduğunu, yüzde 65'i kendisini açıkça gösteren bir profil resmi kullandığını, yüzde 59'u da güvenlik ayarlarını nasıl değiştireceğini bilmediğini belirtti. Çocukların bu tür bilgilerine erişilmesinin kötü ve çirkin mesajlar almalarına ya da fotoğraflarının istenmeyen şekilde internette dolaşmasına neden olabildiği uyarısında bulunulan araştırmada, daha büyük tehlikenin ise pedofili hastalarının çocukların kişisel bilgilerine ve fotoğraflarına erişmesi ve kendisini çocuk olarak tanıtıp onlarla iletişim kurması olduğuna dikkat çekildi. Sosyal paylaşım sitelerine üye olma yaşının alt sınırı 13 olduğu halde araştırma bu sitelerde hesabı bulunan çocukların üçte birinin 13 yaşın altında olduğunu ortaya koydu. -YABANCILARLA SOHBET EDİP BULUŞUYORLAR- Araştırmaya göre, çocukların yüzde 14'ü hiç tanımadıkları kişilerle internet üzerinden sohbet ediyor. Bunların yüzde 2'si de tanımadıkları kişilerle daha sonra yüz yüze görüşüyor. Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy'un yaptığı başka bir araştırma da internet kullanıcısı kız çocuklarının yüzde 63'ünün sanal ortamda tanımadıkları insanlarla diyaloğa geçtiğini gösteriyor. Bilgisayarda veya internet ortamında oynanan oyunlar özellikle çocuklarda bağımlılık yapabiliyor. Oyun bağımlısı çocuklar sosyal hayattan koparak sanal dünyadaki arkadaşları ile daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Bu durumda çocuğun okul başarısı, ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkileri zayıflıyor. -ANNE-BABALARIN ÇOĞU BİLİNÇSİZ- ''Avrupa Çevrimiçi Çocuklar''Projesi kapsamında Türkiye'de yapılan araştırmaya katılan çocukların yüzde 40'ı kendisine ait bilgisayarı olduğunu, yüzde 39'u da bilgisayarını aile fertleriyle paylaştığını ifade etti. Araştırmada, Ebeveynlerin sadece yüzde 29'unun internet kullandığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, internet kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan ebeveynler, çocuklarının teknoloji kullanımı sırasında elde edeceği olanakları ve karşılaşabilecekleri riskleri anlayamıyor. Ebeveynlerin sadece yüzde 36'sı çocuklarını rahatsız edici durumlarla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda çocuklarıyla konuşuyor. Ebeveynlerin üçte birinden daha azı, çocuklarının ziyaret ettiği internet sayfalarını takip ediyor. Çocuklar, bu tür durumlarda istemek için ebeveynlerinden çok arkadaşlarına danışıyor. İnternet ortamında bir riksle karşılaşan çocukların yaklaşık yarısı bu durumu kimseyle paylaşmıyor. Çocuklar internet kullanmaya 10 yaşında başlıyor ve günde ortalama 1-1,5 geçiriyor. Çocukların sadece yüzde 24'ünün kullandığı bilgisayar, evin ortak kullanım alanında bulunuyor. Türkiye'de çocukların yüzde 60'ı okulda internete bağlanırken, yüzde 51'i internet kafeleri kullanıyor. Bu durumda ebeveynler çocuklarının internet kullanımını denetleyemiyor. -UZMANLARDAN UYARILAR- Okulda başarısı düşük, boş zaman değerlendirme faaliyeti olmayan, kendisini ifade etmekte zorlanan, ailesinin yeterli zaman ayırmadığı çocukların internete gereğinden fazla ilgi gösterdiğini belirten uzmanlar, internetin yol açabileceği tehlikeli durumlar konusunda ailelere çeşitli uyarılarda bulundu. Ailelere çocuklarına zaman ayırmaları, onlarla dışarıda oyun oynamaları, spor yapmalarını, aileleri ve arkadaşlarıyla zaman geçirme, kitap okuma, müzik dinleme gibi alternatiflere yönlendirmeleri önerisinde bulunan uzmanlar, ailelerin okul başarısızlığı ve sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı kişisel sorunların tespitini ustalıkla yapıp en kısa sürede müdahale etmeleri gerektiğini söyledi. Bilgisayarın çocuğun odasında değil evin ortak kullanım alanlarında tutulması gerektiğine işaret eden uzmanlar, çocuğun hangi internet sitelerine girdiğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, internet başında geçireceği zamanın mutlaka sınırlanması ve internette karşılaştığı her şeye inanmaması konusunda çocuğun uyarılması gerektiğini vurguladı. Çocukların, internetteki kullanıcı adı, şifreler ve kişisel tüm bilgilerin kendisine ait çok özel ve önemli bilgiler olduğu, telefon numarası, adres, okul adı gibi bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiği konusunda uyarılması, tanımadığı kişilerden gelen e-mailleri açmaması gerektiğinin öğretilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla internette neler yaptığı, kimlerle iletişim kurduğu konusunda sürekli konuşması, onların sosyal ağ olarak adlandırılan arkadaşlık sitelerine üyeliklerini izlemesi gerektiğine dikkati çekti. Uzmanlar, ailelere, uygunsuz içerikli, rahatsız edici siteleri ''www.ihbarweb.org.tr'' adresine ya da ''0 (312) 582 82 82'' numaralı telefona şikayet etmeleri önerisinde bulundu.