İnternet bankacılığından dakikalar içinde hesabını boşalttılar!

Dava dosyasına göre olay 11 Ekim 2020 gece yarısı yaşandı. Eşi ve çocuğu ile yaşayan Topal, saat 03.00 gibi uyandı. Topal, uyandığında telefonuna baktı ve saatlerdir telefonunu eline almadığı halde cihazın ışığının açık olduğunu fark etti. Özel bir bankaya ait mobil hesabından işlem yapıldığını fark eden Topal bankanın müşteri hizmetlerini aradı.