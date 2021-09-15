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İnternet bankacılığından dakikalar içinde hesabını boşalttılar!

Dosyaya göre dolandırıcılar Topal’ın internet bankacılığını ele geçirip paraları dakikalar içinde hesaplarına aktardı

15 Eylül 2021 11:32

Oto tamircisi İslam Topal’ın mobil bankacılık hesabı, gece yarısı uykuda olduğu sırada boşaltıldı. Topal’ın şikayeti üzerine Samet Altay ve Rüstem Mert hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 
Banka hesaplarına yönelik siber suçların son mağduru, İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki oto tamircisi İslam Topal oldu.
 
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre İstanbul, Gaziantep ve Balıkesir üçgeninde dakikalar içinde yaşanan olaylar zincirinin başında, Topal’ın mobil bankacılık hesabının ele geçirilmesi yer aldı.
 
Dava dosyasına göre olay 11 Ekim 2020 gece yarısı yaşandı. Eşi ve çocuğu ile yaşayan Topal, saat 03.00 gibi uyandı. Topal, uyandığında telefonuna baktı ve saatlerdir telefonunu eline almadığı halde cihazın ışığının açık olduğunu fark etti. Özel bir bankaya ait mobil hesabından işlem yapıldığını fark eden Topal bankanın müşteri hizmetlerini aradı.
 
Topal, telefondaki kişiye “Hesabımda şüpheli işlemler yapıldığını düşünüyorum. Kontrol eder misiniz” dedi. Görevli, birkaç saniye içinde Topal’a olanları anlattı. Dosyaya göre dolandırıcılar Topal’ın internet bankacılığını ele geçirip paraları dakikalar içinde hesaplarına aktardı.
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