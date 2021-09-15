İnternet bankacılığından dakikalar içinde hesabını boşalttılar!

Banka hesaplarına yönelik siber suçların son mağduru, İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki oto tamircisi İslam Topal oldu.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre İstanbul, Gaziantep ve Balıkesir üçgeninde dakikalar içinde yaşanan olaylar zincirinin başında, Topal’ın mobil bankacılık hesabının ele geçirilmesi yer aldı.
Dava dosyasına göre olay 11 Ekim 2020 gece yarısı yaşandı. Eşi ve çocuğu ile yaşayan Topal, saat 03.00 gibi uyandı. Topal, uyandığında telefonuna baktı ve saatlerdir telefonunu eline almadığı halde cihazın ışığının açık olduğunu fark etti. Özel bir bankaya ait mobil hesabından işlem yapıldığını fark eden Topal bankanın müşteri hizmetlerini aradı.
Topal, telefondaki kişiye “Hesabımda şüpheli işlemler yapıldığını düşünüyorum. Kontrol eder misiniz” dedi. Görevli, birkaç saniye içinde Topal’a olanları anlattı. Dosyaya göre dolandırıcılar Topal’ın internet bankacılığını ele geçirip paraları dakikalar içinde hesaplarına aktardı.
İlk olarak Topal’ın 1605 doları bozdurularak TL hesabına aktarıldığı öğrenildi. TL hesabında bulunan 15 bin TL saat 02.18’de Aydın Germencik’te yaşayan Rüstem Mert’in hesabına gönderildi. Bu işlemden 25 dakika sonra bu kez Topal’ın, kredi kartı avans hesabından kalan 10 bin TL bakiye çekilerek İzmir’de yaşayan Samet Altay’ın hesabına aktarıldı.
Rüstem Mert’in hesabına gelen paranın 9 bin 500 lirası saat 02.23 ile 02.25 arası Gaziantep’teki ATM’den çekildi. 5.500 lira ise yine Aydın’da yaşadığı öğrenilen Murat V.’nin hesabına aktarıldı. Samet Altay’ın hesabına saat 02.43’te gelen para ise 02.50 ile 02.54 arası Ayvalık’ta çekildi.
10 yıla kadar hapis talebi
İslam Topal, olayın olduğu günün sabahı doğrudan savcılığa başvuruda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Rüstem Mert ile Samet Altay’ın izine ulaşıldı. Samet Altay polis ifadesinde, hesabına gelen paradan haberinin olmadığını öne sürdü.