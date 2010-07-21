-İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMI ARTIYOR İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) internet bankacılığı raporuna göre, Haziran 2010 itibarıyla sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez ''login olmuş'' bireysel müşteri sayısı 13,6 milyon oldu. TBB üyesi bankalardan internet bankacılığı hizmeti veren 26 bankanın bilgilerinden oluşan internet bankacılığı raporuna göre, Nisan-Haziran 2010 döneminde 5,5 milyon bireysel müşteri tarafından en az bir kez internet bankacılığı işlemi yapıldı. Bu miktar, toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının yüzde 41'ini oluşturuyor. Verilere göre, internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez ''login olmuş'' toplam bireysel müşteri sayısı Haziran 2010 itibarıyla 13,6 milyon oldu. Son bir yıl içerisinde ''login olmuş'' toplam bireysel müşteri sayısı ise 7,2 milyon kişi olarak gerçekleşti. İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez ''login olmuş'' kurumsal müşteri sayısı ise Haziran 2010 itibarıyla 1,5 milyon kişi oldu. Bu yıl Nisan-Haziran 2010 dönemini kapsayan ikinci çeyrekte internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 11,2 milyon adet yatırım işleminin hacmi 73,2 milyar lira olurken, bir önceki çeyreğe göre işlem hacminde 2,6 milyar lira tutarında artış gerçekleşti. Bu arada, yine TBB'nin üyesi olan ve çağrı merkezi hizmeti veren 22 bankanın bilgilerinden derlenen verilere göre, Nisan-Haziran 2010 döneminde çağrı merkezi çalışan sayısı 6.229 kişi oldu. Bu rakamın 5.266'sı yarı ve tam zamanlı çalışan müşteri temsilcilerinden oluşurken, destek hizmeti veren personel sayısı 333 ve yönetici sayısı 630 oldu.