İnternet bağımlısına fiziksel ceza yasaklandı

Çin, özel kliniklerde internet bağımlılarını tedavi etmek için uygulanan fiziksel cezalandırma ve müdahalelerini, bir çocuğun ölümünü ve gelen şikayetler üzerine yasakladı.



Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür kliniklerin, hastalarını kapalı tutması ya da özgürlüğünü kısıtlaması da yasaklandı.



Bakanlık, elektro şok vererek ya da insan sağlığına zarar verici, sosyal özellikleri kısıtlayıcı tedavi tekniklerinin görülmesi durumunda, kliniklere ağır cezalar vereceğini duyurdu.



Çin'de iki farklı klinikte iki çocuk feci şekilde dövülmüş, çocuklardan biri hayatını kaybetmişti.

