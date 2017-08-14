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Yaşam

İnternet bağımlılığı kampında dövülerek öldürüldü

Bağımlılık merkezinin müdürünün ve dört çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu

14 Ağustos 2017 16:15

Çin'de gençleri ve çocukları internet bağımlılığından kurtarma amacıyla kurulan 'kamp'lar tartışılıyor. 18 yaşındaki bir gencin kampta hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma açıldı. Çocuğun darp edildiği ifade edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 18 yaşındaki adı açıklanmayan çocuk, 3 Ağustos’ta ailesi tarafından Fuyang kentindeki kampa gönderildikten iki gün sonra öldü. Anhui Shangbao gazetesinin haberine göre, ailesi ciddi bir internet bağımlığına sahip olan oğullarını kendileri vazgeçiremeyince, ‘internet bağımlılığına karşı psikolojik danışmanlık ve fiziksel eğitim verdiğini’ iddia eden kampa gönderme kararı almıştı.

Ancak çocuk 5 Ağustos günü acilen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğu hastanede tedavi etmeye çalışan doktorlar 20’den fazla dış yaralanmanın yanı sıra iç organlarda da hasar tespit etti. Çocuğun annesi gazeteye yaptığı açıklamada, “Oğlumun bedeni tepeden tırnağa yara içindeydi. Onu o merkeze gönderdiğimde gayet iyiydi, 48 saat içinde nasıl ölebilir ki?” diyerek feryat etti.

Devlet televizyonu CCTV ise bağımlılık merkezinin müdürünün ve dört çalışanının gözaltına alındığını duyurdu. Polis soruşturma başlatırken, merkez de kapatıldı.

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