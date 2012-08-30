İnternet bağımlılığı geni var mı?

Avrupa’da yapılan bir araştırma, milyonlarca insanın neden bilgisayar başından kalkamadığını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Journal of Addiction Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, internet bağımlılığı genetik bir durum.

Almanya’nın Bonn Üniversitesi’nde araştırmacı olan Christian Montag, “Genlerin internet bağımlılığına neden olduğuna işaret eden bulgular elde ettik... Eğer bu bağlantıları daha iyi anlayabilirsek, daha iyi tedavilerin geliştirilmesi için imkan doğacak” dedi.

Montag ve meslektaşları, araştırmalarında “hastalık derecesinde internet kullanan” 132 insanı içeren bir denek grubu kullandı. Bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını bir basın açıklamasıyla duyurdu:

“Deneyde yer alan kadın ve erkekler, internet ortamındaki verileri kullanma aşamasında sorunlu davranışlar sergiliyordu. Tüm düşünceleri, 7/24 internet kullanımı üzerine kurulu. İnternetten uzak kalmaları halinde, bundan çok ciddi olarak olumsuz etkileneceklerine inanıyorlar” ifadesi kullanıldı.

İnternet geni: CHRNA4

Bilim insanları, internet bağımlılarını, kendileriyle aynı yaş ve cinsiyette olan internet bağımlılığı bulunmayan 132 kişiyle eşleştirdi. Deneye katılanlar, DNA örneklerinin alınmasına izin verdi ve internet bağımlılığıyla ilgili bir ankete katıldı. DNA analizleri gerçekleştiren araştırmacılar, internet bağımlısı grupla eşleştikleri grup arasında karşılaştırma yaptı.

Analiz sonucunda, kontrol grubuna kıyasla, internet bağımlısı grupta CHRNA4 geninin daha baskın olduğu belirlendi. Dahası, bu genin en çok internet bağımlısı kadınlarda baskın olduğu tespit edildi.

Montag, “Araştırmalarımız, internet bağımlılığının hayal ürünü olmadığını gösterdi... Araştıtrmacılar ve terapistler artık bu bağımlılığa daha farklı bir açıdan bakıyor” dedi.

Ödüllendirmeden sorumlu

Aktif beyin hücrelerinde reseptör olan CHRNA4 geni, beyin hücreleri arasında bağlantı ve iletişim sağlayan bir kanal görevi görüyor. Beynin ‘ödüllendirme sistemini’ harekete geçirmekte rol oynayan CHRNA4, yemek yeme, uyuma veya seks gibi üreme ve gelişme sağlayan eylemlerin ardından kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan kimyasalların da salınmasından sorumlu. Aynı gen, geçmişte sara hastalığı ve nikotin bağımlılığıyla da ilişkilendirilmişti.

Montag, “İnternet kullanımında sorunlu davranışlar sergileyen insanlarda, özellikle de kadınlarda bu gen daha fazla kendisini gösteriyor... Bu genin cinsellikle ilgili yönü, internet bağımlısı grupların kendi içinde oluşturduğu belli alt gruplarla bağlantılı olabilir. Sosyal medyayı çok fazla kullananlara bunu örnek verebiliriz” dedi.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların kesinleştirilmesi adına birçok farklı insan grubuyla deneylerin tekrarlanması gerektiğini ifade etti.