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Yaşam

İnternet bağımlılığı erkekler üzerinde daha etkili

211 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığının erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

10 Ocak 2012 02:00


T24 - 211 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığının erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

İnternet bağımlılığı erkekleri vuruyor

Ankara il merkezinde bir liseye devam eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler üzerinde yapılan internet bağımlılığı araştırması, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi (BRSHH)’nin bilimsel dergisi Düşünen Adam’da yayınlandı. Araştırma sonuçları, erkeklerde internet bağımlılığının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depresyon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Örneklem, yüzde 54’ü kadın, 211 kişiden oluştu. İnternet Bağımlılığı Ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde, internette kalma süresi ve depresyon skoru arttıkça bağımlılık ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kadınlara göre bağımlılık ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer değişkenlerle bağımlılık ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptandı.


Ayrıca, bağımlı grubu bağımlı olmayan gruptan ayırt etmede, sırasıyla, erkek olmanın, depresyon skorunun yüksek olmasının ve internette uzun süre kalmanın istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görüldü. Çalışma sonuçlarına göre, lise öğrencilerinde internet bağımlılığı olasılığının erkek cinsiyette daha fazla olduğu ortaya çıktı. İnternet bağımlılığını etkileyen olası risk etkenleri olarak gencin depresyon düzeyi ve internette geçirdiği süre belirlendi.


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