İnternet bağımlılarına tedavi

ABD'de “internet bağımlılığını tedavi” amacıyla kurulan ReSTART adlı merkez açıldı. Merkez Yöneticisi Hilarie Cash, aşağıdakilerden üçünün bulunması halinde kişinin interneti suistimal ettiğini, beş veya fazlası var ise “bağımlı” hale geldiğinin kabul edildiğini açıkladı.



Cash'in açıklamasına göre bu liste şu şekilde: “İnternet başında geçirilen sürelerin giderek artması, bu davranışı kontrolde zorlanma, internet başında iken daha mutlu hissetme, başka bir işle meşgulken interneti özleme, aileyi veya arkadaşları dikkate almama, internet kullanımına ilişkin olarak başkalarına yalan söyleme, işte veya okulda, farklı amaçlı internet kullanımı, davranışlara ilişkin suçluluk veya utanç duyma, uyku zamanlarını değiştirme, kilo değişimi, sırt ağrısı, baş ağrısı, bilek ağrısı ve diğer faaliyetlerden çekilmek.”



Bu merkez, Microsoft'un genel merkeziyle, önemli bir bilgisayar endüstrisi merkezinin yakınında, Redmond yakınında açıldı. Merkez, 14.000 dolara, video oyunları veya yazışma başında veya “facebook, eBay, Twitter” gibi sitelerde zaman tüketici şekilde vakit geçirenlere 45 günlük bir tedavi programı sunuyor.



“İnternet bağımlılığı” ABD Psikiyatri Birliğince zihinsel düzensizlik olarak kabul edilmiyor ve bu nedenle sağlık sigortalarına dahil edilmiyor. Ancak bazı uzmanlara göre bu durum depresyonun veya zihinsel açıdan olumsuz koşulların bir göstergesi olarak da ortaya çıkmış olabiliyor.



Çin, Güney Kore ve Tayvan'da da tedavi amaçlı merkezler bulunuyor.





