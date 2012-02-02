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Politika

'İnternet Andıcı'nda Başbuğ için ağırlaştırılmış müebbet istendi

"İnternet Andıcı" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - "İnternet Andıcı" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Başbuğ hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası isteniyor. 



İddianamede tek şüpheli olarak yer alan Başbuğ’un ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Başbuğ'un hakkında Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianamede “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti  Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen  engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırılması istendi.

İstanbul Başsavcı Vekili Fikret Seçen tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin, internet andıcı davasıyla birleştirilmesi talep edildi.  


39 SAYFALIK İDDİANAME 

Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan 39 sayfalık iddianamede tek şüpheli olarak yer alan Başbuğ’un “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve “Ergenekon terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.


6 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Başbuğ 6 Ocak 2011’de Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcı Kansız’a şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Başbuğ’un ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı


BÜYÜKANIT İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan İnternet andıcı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Savcı Cihan Kansız’ın soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında da inceleme yaptığı ve bu isimlerin arasında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın da olduğu ifade edildi. Savcılığın önümüzdeki günlerde bu isimlere ilişkin incelemesini tamamlaması bekleniyor.



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