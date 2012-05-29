İnternet alanında yatırım yapanlar 5 yıl sıfır vergi ödeyecek

Yeni ekonomide global bir marka çıkarmayıhedefleyen Türkiye özel bir teşvik sistemi oluşturuyor. İnternet alanında yatırım yapacak olanlar kazançları için 5 yıl sıfır vergi ödeyecekler. Ayrıca bu işleri için yaptıkları masrafları diğer işlerinin vergisinden düşebilecekler.

Milliyet'ten Şükrü Andaç'ın haberine göre, başta internet ve yüksek teknoloji (Ar-Ge) olmak üzere Türkiye’deki yeni projelere yatırım yapacak olan risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar buradaki kazançlarından 5 yıl boyunca sıfır vergi ödeyecek, hatta bu iş için yaptıkları yatırım masraflarını diğer işlerinden elde ettikleri kazançların vergisinden düşebilecek.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni tasarının yasalaşması durumunda uygulamaya başlanacak olan sistemle Türkiye’nin yeni ekonomide global marka çıkarma adına önemli bir adım atacağını söyledi. Bu amaç için öne çıkan girişimler Silikon Vadisi (San Jose) ve Boston’daki üslere gönderilerek global alanda iş yapmalarının da önü açılacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başta Apple, Twitter, Facebook olmak üzere teknoloji devleriyle Silikon Vadisi’ndeki temaslarına eşlik eden Bakan Ergün, ilgili düzenlemelerin tasarrufu artırma tarafında da etkili rol oynacağını, gerek yurtiçi gerek yurtdışından bu alana ciddi yatırım beklediklerini ifade etti.

Yerli, yabancı ayrımı yok

Bakan Ergün’ün verdiği bilgilere göre yeni düzenleme yatırımcılara şu şartları da getiriyor olacak...

Bu alanda yatırım yapacak fonların payı yüzde 50’yi aşamayacak. Bu sınır konulmasının sebebi geleceği olan projelerin büyük grupların kontrolüne geçmesini engellemek. Olası hisse artırımı durumunda devletin sunduğu vergi avantajı o andan itibaren ortadan kalkacak. Melek yatırımcı olan kişi veya şirketlerin vergi avantajı 5 yıllık süreyi aşamayacak. Tüm koşullar yerli, yabancı ayrımı olmaksızın tüm yatırımcılara aynen uygulanacak.



Bu modeli yurtdışı örneklerine bakarak hazırladıklarını ve süreleri özelikle ABD’deki modele göre uyarladıklarının bilgisini veren Nihat Ergün, gerek yatırım yapılan girişim gerekse melek yatırımcı için bu sürenin yeterli olacağını anlattı.

Melek yatırımcı, risk sermayesi şirketi nedir?

Henüz yolun başında olan bir girişime, büyümesi ve gelişmesi için ortak olan kişi veya kuruluş melek yatırımcı olarak adlandırılırken, bu işi daha profesyonel olarak yapan büyük hacimli gruplar risk sermayesi şirketi olarak biliniyor.



