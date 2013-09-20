T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnternet aktivistleri için eğitim atölyeleri başlıyor

Yeşil Düşünce Derneği 'İnteraktivist' adını verdiği bir proje ile 7 ilde dört günlük yüz yüze internet aktivizmi atölyeleri düzenliyor

20 Eylül 2013 03:39


Yeşil Düşünce Derneği “İnteraktivist”adını verdiği bir proje ile 7 ilde dört günlük yüz yüze internet aktivizmi atölyeleri düzenliyor.

Proje hak ihlallerine karşı aktivistlerin seslerini duyurmalarına, geleneksel medyaya karşı kendi medya araçlarını geliştirmelerine katkıda bulunmak, öğrenmek, yeni yollar keşfetmek hedeflerini taşıyor. Bu amaçla Türkiye'nin yedi şehrinde dört gün boyunca atölyeler gerçekleştirilecek.

Yeşil Düşünce Derneği, Diyarbakır, Trabzon, Bursa, Mersin, İzmir, Kayseri ve Ağrı'da gerçekleştirilecek ve çevre illerden aktivistlerin de katılımının sağlanacağı atölyelerle hak ihlalleri ile mücadele eden aktivistleri biraraya getirmeyi, sokakta yükselen mücadeleyi besleyecek online aktivizm araçlarını paylaşmayı, yeni yollar keşfetmeyi hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, katılımcıların dört tam gün sürecek atölyelere katılımlarının yanı sıra eğitim öncesi istenecek araştırma ve hazırlıkları da tamamlamaları ve sonrasında hak ihlalleri ile ilgili yerel kampanyalar geliştirmeleri bekleniyor.

Atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin bu linkten ulaşacakları başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

ETİKETLER

yeşil düşünce derneğiinteraktivistdiyarbakırbursamersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24