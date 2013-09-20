İnternet aktivistleri için eğitim atölyeleri başlıyor



Yeşil Düşünce Derneği “İnteraktivist”adını verdiği bir proje ile 7 ilde dört günlük yüz yüze internet aktivizmi atölyeleri düzenliyor.

Proje hak ihlallerine karşı aktivistlerin seslerini duyurmalarına, geleneksel medyaya karşı kendi medya araçlarını geliştirmelerine katkıda bulunmak, öğrenmek, yeni yollar keşfetmek hedeflerini taşıyor. Bu amaçla Türkiye'nin yedi şehrinde dört gün boyunca atölyeler gerçekleştirilecek.

Yeşil Düşünce Derneği, Diyarbakır, Trabzon, Bursa, Mersin, İzmir, Kayseri ve Ağrı'da gerçekleştirilecek ve çevre illerden aktivistlerin de katılımının sağlanacağı atölyelerle hak ihlalleri ile mücadele eden aktivistleri biraraya getirmeyi, sokakta yükselen mücadeleyi besleyecek online aktivizm araçlarını paylaşmayı, yeni yollar keşfetmeyi hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, katılımcıların dört tam gün sürecek atölyelere katılımlarının yanı sıra eğitim öncesi istenecek araştırma ve hazırlıkları da tamamlamaları ve sonrasında hak ihlalleri ile ilgili yerel kampanyalar geliştirmeleri bekleniyor.

Atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin bu linkten ulaşacakları başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.