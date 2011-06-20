T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İNTERNET ADLARINA "ÖZGÜRLÜK" 2012'DE ANKARA (A.A)

20 Haziran 2011 14:53

-İNTERNET ADLARINA "ÖZGÜRLÜK" 2012'DE ANKARA (A.A) - 20.06.2011 -  Uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), tarihi bir karara imza atarak internetteki alan adları uzantılarını serbest bıraktı. ICANN, Singapur'da düzenlenen toplantısında, bir çok değerli alan adlarının (generic Top-Level Domains - gTLDs) com, net. org gibi uzantılara hapis olduğu ve bunun gelişen internet dünyası için engel teşkil ettiği düşüncesiyle bu kararı aldı. Alan adını kişinin hayal dünyasına bırakacak karar için başvurular 12 Ocak 2012 ile 12 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacak. ICANN, önümüzdeki yıl içerisinde söz konusu alan adlarının alınmasına imkan tanıyacak. -İNTERNET KURULU BAŞKANI- İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren konuya ilişkin,  ''Karar uygulamaya geçtiğinde isteyen istediği uzantılı alan adını alabilecek. Örneğin istersem 'www.serhat.ozeren' benim internet adresim olabilecek'' dedi. Serhat Özeren, ICANN'ın kar gütmeyen bir kuruluş olduğunu anımsatarak yine de bu işin maliyeti üzerinde dikkatli çalışılması ve yüksek fiyat istenmemesi gerektiğini kaydetti. Özeren, ICANN'ın merkezinin ABD olduğunu ancak alacağı kararlarda uluslararası bir duruş sergilemesini gerektiğini belirterek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin internet dünyasından daha çok faydalanabilmesine imkan sağlamasının önemine işaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24