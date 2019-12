-İNTERNET ADLARINA "ÖZGÜRLÜK" 2012'DE ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), tarihi bir karara imza atarak internetteki alan adları uzantılarını serbest bıraktı. ICANN, Singapur'da düzenlenen toplantısında, bir çok değerli alan adlarının (generic Top-Level Domains - gTLDs) com, net. org gibi uzantılara hapis olduğu ve bunun gelişen internet dünyası için engel teşkil ettiği düşüncesiyle bu kararı aldı. Alan adını kişinin hayal dünyasına bırakacak karar için başvurular 12 Ocak 2012 ile 12 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacak. ICANN, önümüzdeki yıl içerisinde söz konusu alan adlarının alınmasına imkan tanıyacak. -İNTERNET KURULU BAŞKANI- İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren konuya ilişkin, ''Karar uygulamaya geçtiğinde isteyen istediği uzantılı alan adını alabilecek. Örneğin istersem 'www.serhat.ozeren' benim internet adresim olabilecek'' dedi. Serhat Özeren, ICANN'ın kar gütmeyen bir kuruluş olduğunu anımsatarak yine de bu işin maliyeti üzerinde dikkatli çalışılması ve yüksek fiyat istenmemesi gerektiğini kaydetti. Özeren, ICANN'ın merkezinin ABD olduğunu ancak alacağı kararlarda uluslararası bir duruş sergilemesini gerektiğini belirterek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin internet dünyasından daha çok faydalanabilmesine imkan sağlamasının önemine işaret etti.