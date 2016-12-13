Internacional'in yeni hocası Zago

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve 100. yıl şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antonio Carlos Zago, Brezilya ekiplerinden Internacional'in başına geçti.

Brezilya'nın en köklü kulüplerinden olan Internacional, teknik adamlık görevine tanıdık bir ismi getirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Brezilyalı teknik adam ile 2017'nin Aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımı çalıştıran Zago, 2013-15 arası Shakhtar Donetsk'te eski hocası Mircea Lucescu'nun yardımcılığını da yapmıştı.