Interfax: Türkiye içi seyahatlerde yabancılardan PCR testi veya aşı belgesi istenmeye başlandı

Rus Interfax ajansı, Türkiye’de yurt içi seyahatlerde yabancılardan da PCR testi istenmeye başlandığını yazdı.

Ajans 6 Eylül’de uygulanmaya başlayan İçişleri Bakanlığı genelgesinde ilk başta yabancıların Türkiye içi seyahatlerde aşı veya PCR testi zorunluluğundan muaf tutulduğunu hatırlattı.

Interfax’ın aktardığı Rusya Tur Operatörleri Birliği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türk havayolu şirketleri ilk başta internet sitelerinde paylaştıkları bilgilerde, yabancıların bu zorunluluktan muaf tutulduğunu aktardı. Fakat Türklerin sosyal medyada gösterdiği tepkiden sonra turistlerden de PCR testi veya aşı belgesi istenmeye başladı."

Ajans, Sputnik Light aşısını olanların da Türkiye’de aşılı kabul edilmediğini ve bu yüzden PCR testi veya hastalığı son 6 ayda geçirdiklerine dair belge göstermek zorunda kaldıklarını yazdı.