Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti.

Interfax haber ajansı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifa ettiğini açıkladı. Sooranbay Ceenbekov, "Ben iktidara tutunmuyorum. Kendi halkına ateş eden ve kan döken bir başkan olarak hatırlanmak istemiyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinden bu yana siyasi kriz yaşanıyor. Seçimin sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra başkent Bişkek sokaklarına dökülen ve bazı resmi binaları işgal eden göstericiler, hile karıştığını söyledikleri seçimlerin yenilenmesini ve Rusya yanlısı olarak görülen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifa etmesini talep etmişlerdi.

Göstericiler seçimlere hile karıştığını ileri sürmüş, uluslararası gözlemciler de bu iddiaların makul ve endişe verici olduğunu söylemişlerdi.