InterfaceFLOR'a atama yapıldı

Karo halı pazarının dünya lideri markası InterfaceFLOR, Türkiye operasyonunu genişletiyor. Uluslararası satış ve pazarlama alanlarında önemli deneyimleri bulunan Murat Güney'i InterfaceFlor Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı.

Karo halı yer kaplamaları üretiminde dünya pazar lideri olan ve “Mission Zero” sloganıyla 2020 yılına kadar tamamen geri dönüşümlü çevreci ürünler üretmeyi hedefleyen Interface’in Türkiye Ülke Müdürlüğü’ne Murat Güney atandı.

Interface, Türkiye’de 25 yıldan beri, firmanın tasarımlarını ve en son teknolojilerle üretilen çevreci ürünlerini, Türk mimar ve tasarımcılarının hizmetine sunuyor. Interface genişleyen kadrosu ve yeni showroom’u ile Türkiye pazarında müşterilerine daha etkin bir hizmet vermeyi hedefliyor.

Dünyada zemin tasarımı konusunda lider bir firmada görev aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Interface Türkiye Ülke Müdürü Murat Güney “Interface karo halının özellikle tasarım ve çevreci yaklaşımları konusunda sahip olduğu global liderliğini Türkiye pazarında daha da kuvvetlendirerek sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Interface hakkında

Interface, Amerika kökenli Interface Inc.’in karo zemin kaplama firmasıdır. Marka, tasarım, üstün kalite, trend, yenilikçi yer kaplamaları alanında dünya çapında liderdir ve aynı zamanda çevrecilikte öncü olarak tanınır.

Interface, dünyada “sürdürülebilir çevrecilik” ilkesini misyon haline getiren ilk firmalardan birisidir. 1990’lı yılların ortalarında 2020 yılına kadar çevre üzerindeki her türlü olumsuz etkisini ortadan kaldırmak adına ilan ettiği “Mission Zero”nun hedefi; firmanın tüm süreçlerini doğrudan etkilemektedir.

Bugüne kadar üstün basarıları ile tanınan Interfaceflor’un ürünleri özellikle tasarım ve yenilikçilik alanlarında pek çok ödül kazanmıştır.

