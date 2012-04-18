Interface, yeni koleksiyonunu ve sürdürülebilirlik mirasını kutluyor

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Milano Tasarım haftasının açılışıyla birlikte Interface, Inc., zamanla birlikte evrim geçirmiş olan küresel, yeni markasının hayata geçirilişini ve heyecan dolu, yenilikçi yeni tasarım serisini piyasaya sundu: Metropolis… İkisi de karo halı üreticisinin tasarım ve sürdürülebilirlik konusundaki dünya çapındaki liderliğinin altını bir kez daha çiziyor. Tasarım mekânları arasında önde gelen ayrıcalıklı La Triennale di Milano’da yer alacak olan tek halı şirketi Interface olacak.

Markanın piyasaya sunulmasıyla birlikte küresel Yeşil Elma Hizmet Günü’ne olan bağlılığını da kamuoyuna duyurmuş olan Interface, şirketin bulunduğu ülkelerdeki çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini ülkelerinin yerel toplumunda yer alan okul sürdürülebilirliği projelerine gönüllü olarak katılmaları için teşvik edecek. Bu çabaya destek veren ve katılan ilk şirketlerden biri olmasıyla bilinen Interface, belli bir amaç doğrultusunda yapılmış olan tasarımlara dair sahip oldukları kuvvetli kültürü öne çıkarıyor.

Markanın sahip olduğu ilerici yeni görünüşü, şirketin büyümekte olan küresel varlığını ve geleceğe yönelik hedeflerini yansıtıyor. InterfaceFLOR ismi yerine, doğrudan şirketin kuruluş ismi olan Interface®’e atıfta bulunularak şirketin kurucusu ve sürdürülebilirlik öncüsü Ray Anderson’ın sahip olduğu vizyon ve arkasında bıraktığı miras onurlandırılıyor. Milano’da görücüye çıkacak olan yeni görünüş, şirketin tarihi tasarımlarına modern bir bakış açısı yaratacak.

“Interface markası belli bir hedef doğrultusunda yapılan tasarımlar için emsal teşkil eden ürünlerin ve deneyimlerin ortaya çıkarılmasına olan bağlılığımızı bünyesinde barındırıyor. Bu marka ile birlikte güzelliği, yeniliği, işlevi ve sürdürülebilirliği birleştiren ürünlerimizin, müşterilerimize ilham vererek, sattığımız ürünlerin ötesinde bir sorumluluk hisseden bir şirket sayesinde kendi tasarım vizyonlarının farkına varmalarını sağlamayı istiyoruz” diyor Interface, Inc. Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Kurulu Başkanı Maria Davlantes. “Yeni markamız, şirket olarak kim olduğumuzun bir pekiştirmesidir.

Yeni bir yenilikçi tasarım koleksiyonu ve montajı ile birlikte piyasaya sürülecek olan yeni Interface küresel markasının tanıtımı, 17-22 Nisan 2012 arasında gerçekleşecek olan Milano Tasarım Haftası boyunca La Triennale di Milano’da yapılacak. Metropolis™ isimli yeni koleksiyonu sürdürülebilirlik temel alınarak geliştirilmiş olan dudak uçuklatıcı ürünler içermekle birlikte bütün tasarımcıların feyz alması gereken temalardan ilham aldı: Şehirlerin ve kültürlerin sonunun gelmesi temasını yansıtan 2012 küresel ve kültürel trendi temel alan, ideolojik yeniden doğuş.

“Amacımıza güç veren yeni markamız için kolları sıvarken, Metropolis koleksiyonu da insanların ekosistemlerle uyum içinde yaşadığı, gezegenimizin bize sunduğu hammaddelerin kökünü kurutmadığı yeni ve daha sürdürülebilir bir gelecek için beslediğimiz umut dolu vizyonumuzu yansıtıyor. Yeni koleksiyonla birlikte, cesur yeni dünyanın havasını ve gizemini yansıtan global tasarımlar sayesinde Interface heyecanını doruk noktasına çıkarıyor ve insanın aklını müthiş bir şekilde başından alıyor. Ürünlerimiz, müşterilerimizin bizden bekleyebileceği her türlü özelliğe sahip – göze hitap ediyor olmakla birlikte yenilikçi ve işlevsel. Duygulara en derin şekilde hitap etmek isteyen çağrışımcı iç mimarlara ilham vereceklerini umuyoruz” diyor Interface, Inc. Başkan Yardımcısı ve Yenilik Direktörü Nigel Stansfield.

Gerçek sürdürebilirlik mirası

Interface’in sürdürülebilirliğe olan bağlılığına bakıldığında, Metropolis koleksiyonunun üçte biri, kullanılmış balık ağları ve kullanılmış karo halı iplikleri gibi endüstriyel atıklar kaynak olarak kullanılarak Interface’in Re-Entry™ 2.0 geri alım programı yoluyla %100 geri dönüştürülmüş iplik içeriyor. Ayrıca ürünlerin büyük bir kısmı standart olarak Interface’in karbon dengelemesi programının çevresel faydalarına sahip olmakla birlikte daha hızlı montaj ve daha az atık adına yönsel olmayan tasarımlar içeriyor.

Interface’in markasının ve Yeşil Elma Hizmet Günü’ne bağlılığının daha ileri bir kutlaması olarak, şirket, çocukların ve genç erişkinlerin eğitim gördüğü çevrelerde anlamlı bir etki sahibi olacak hizmet projeleri için okullar ve okul bölgeleri belirlemeyi amaçlıyor. Interface’in desteği, şirketin sürdürülebilirlik misyonu ve değerlerine ne kadar önem verdiği ve bu doğrultuda nasıl adımlar atmakta olduğunun önemli bir örneği. 2011 yılında Interface, Inc. çalışanlarının yaptığı gönüllü toplum hizmetlerinin toplamı 10 bin saati geçiyor.

“Interface’te yaptığımız her şeyin temelinde tasarım yatıyor. Tasarımın düşünsel ve anlamlı olması gerekiyor bizim için – biz böyleyiz ve şirket olarak da bu şekilde hareket ediyoruz” diyor Davlantes. “Şimdi ve bu yılın geri kalanı boyunca, şirketin savunduğu ve sunmayı arzuladığı şeyi organizasyonun hem içinde hem dışında kutlayarak Interface markasını yeniden anmak istiyoruz.”

Interface’in marka mirasını, anlamını ve arzularını müşterilerle birlikte kutlayabilmek adına “Amaç Barındıran Tasarım” isimli bir hatıra kitabı hazırlanmakta.

Interface, Inc.

1973 yılında kurulmuş olan ve çevresel sorumluluk barındıran modüler halıların tasarımı, üretimi ve satışı konusunda dünya çapında liderliğe sahip olan Interface, Inc. (NASDAQ: IFSIA), tüketici marketlerinde FLOR™ adıyla, ticari ve kurumsal pazarlarda Interface® ismiyle biliniyor. Şirket, ayrıca, Bentley Prince Street™ markasıyla da ticari dokumaların ve modüler halıların tasarımcılığı ve üreticiliğinde de lider konumda.

Kendini 90’lı yılların ortalarında resmi olarak sürdürülebilirliğe adamış olan Interface, bu konuda atılımda bulunan ilk şirketlerden biri olarak biliniyor ve o zamandan beri başarılarıyla bu alanda dünya çapında tanınıyor. Tasarım ve yenilik konusunda ürünleri sayısız ödül kazanmış olan şirketin elde etmiş olduğu son ödül, Athenaeum Dünya Tekstillerinde İyi Tasarım Ödülü oldu. Interface, 2011 yılında Milano’nun La Triennale’sinde büyük bir coşkuyla karşılanmış olan “Pozitif Döşeme” isimli interaktif başka bir deneyimi daha kamuoyuna sundu. Bu yıl boyunca, Interface, markasını ve değerlerinin kutlamasını dünya çapındaki diğer tasarım ve endüstri etkinliklerine de getirecek. Bu etkinlikler arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen NeoCon ve GreenBuild; Singapur ve Avustralya’da gerçekleşen Saturday in Design; Kanada’da gerçekleşen IIDEX/NeoCon; ve Almanya’da gerçekleşen Orgatec de bulunuyor.