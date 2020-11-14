Intercity Yönetim Kurulu Başkanı, 2021 F1 takviminde Türkiye'nin Vietnam'ın yerini alacağı iddialarını yalanladı: Müslüman ülkede Ramazan ayında yarış yapılmaz

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İstanbul Park'ı işleten Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 2021 Formula 1 takviminde Türkiye Grand Prix'nin Vietnam'daki yarışın yerini alacağı iddialarını "Müslüman ülkelerde Ramazan ayında yarış yapılmaz" diyerek reddetti.

Salı günü yayımlanan Formula 1 2021 takviminde Vietnam Gran Prix'si yer almadı. Nerede yapılacağı henüz belirlenmeyen 25 Nisan 2021 hafta sonunun Portekiz veya Türkiye'ye verilebileceği konuşuluyordu.

Reuters'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ak, "Ramazan ayında Müslüman ülkelerde yarış yapılmaz. İzleyiciler oruç tutarken yarışa gelmek istemez" dedi.

Ak, Vietnam Grand Prix'nin yerini doldurmayı kabul etmeyeceklerini söylese de 2021'de haziran ve eylül ayı arası bir zamanda Türkiye'de yarışılmasını istediklerini söyledi. Ak, Koronavirüs pandemisi nedeniyle takvimden bazı yarışların çıkarılabileceğine de dikkat çekti.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı, "Sadece tek bir yarış düzenlemek için çok fazla çaba sarf ettik" dedi. İstanbul Park'ın 2021 takviminde de yer bulacağına inandığını söyleyen Ak, asıl amacın 2021 sonrası için uzun süreli bir kontrat sağlamak olduğunu ifade etti.

Ak, 2021 Türkiye Grand Prix için devletin cebinden tek bir kuruş bile çıkmadığını ifade etti.

Formula 1 yarışlarının sonunda podyumda yer alan pilotlar ve kazanan takımın padokundan bir temsilci şampanya ile kutlama yapıyor. Türkiye'de Ramazan ayında spor müsabakaları normal şartlarda seyircili bir şekilde devam ediyor.