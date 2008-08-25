İnter ve Real 'süper' başladı

Mourinho kupayla başladı Mourinho kupayla başladı







Süper Kupa Real Madrid'in



Bayern galibiyete hasret

Bayern galibiyete hasret

Chelsea kayıpsız ilerliyor Chelsea kayıpsız ilerliyor

Avrupa Ligleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de Chelsea galibiyetle başladığı sezonun ikinci haftasında da sahadan 3 puanla ayrılarak Scolari ile sezona muhteşem bir giriş yaptı.Almanya birinci ligi Bundesliga'da geçen sezonu şampiyon olarak kapatan Bayern Münih ilk hafta yaşadığı puan kaybının şokunu henüz atamamışken, bu hafta da 2 puan bıraktı.İnter Süper Kupa finalinde Roma'yı yendi ve Mourinho sezona kupayla başladı. Dün gecenin en ilginç maçında ise Real Madrid 9 kişi kalmasına karşın Valencia'yı 4-2 ile geçerek İspanya Süper Kupası'na uzanan takım oldu.