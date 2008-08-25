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Spor

İnter ve Real 'süper' başladı

Avrupa Ligleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de Chelsea kazanmaya, Alman ligi Bundesliga'da ise Bayern Münih kaybetmeye devam eiyor. İnter ve Real Madrid ise Süper Kupa'yı müzesine göt&u

25 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Ligleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de Chelsea galibiyetle başladığı sezonun ikinci haftasında da sahadan 3 puanla ayrılarak Scolari ile sezona muhteşem bir giriş yaptı.

Almanya birinci ligi Bundesliga'da geçen sezonu şampiyon olarak kapatan Bayern Münih ilk hafta yaşadığı puan kaybının şokunu henüz atamamışken, bu hafta da 2 puan bıraktı.
 
İnter Süper Kupa finalinde Roma'yı yendi ve Mourinho sezona kupayla başladı. Dün gecenin en ilginç maçında ise Real Madrid 9 kişi kalmasına karşın Valencia'yı 4-2 ile geçerek İspanya Süper Kupası'na uzanan takım oldu.


İşte Avrupa liglerinde geçen hafta:

arrow Mourinho kupayla başladı

arrow Süper Kupa Real Madrid'in

arrow Bayern galibiyete hasret

arrow Chelsea kayıpsız ilerliyor

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