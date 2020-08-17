Inter, UEFA Avrupa Ligi'nde finalde!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakthar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde İtalyan ekibi Inter ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Lautaro Martinez (19' ve 74'), Danilo D'Ambrosio (64') ile Romelu Lukaku'nun (78' ve 83') attığı gollerle 5-0 kazanan Inter, finale yükselen taraf oldu.

Inter, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile kozlarını paylaşacak.

Müsabaka 21 Ağustos Cuma günü Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.