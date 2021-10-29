Inter, Lautaro Martinez'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter başarılı futbolcusu Lautaro Martinez'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Inter, geçen sezon Serie A'da kazanmayı başardığı şampiyonluğun mimarlarından olan Lautaro Martinez ile sözleşme yeniledi. Yıldız futbolcu 2026'ya kadar Inter forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lautaro Martinez'in sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya varıldığı ve yıldız golcünün 30 Haziran 2026'ya kadar takımda forma giyeceği duyuruldu.

Arjantinli yıldız bu sezon Inter forması ile çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmiş durumda.