Inter, isim ve logo değişikliğine gidiyor!

İtalya Serie A takımlarından Inter, isim ve logosunda değişikliğe giderek "global pazarda marka değerini artırmayı ve daha fazla insana ulaşmayı" hedefliyor.

Tam adı FC Internazionale Milano olan Inter kulübü, kulüp içinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

Ezeli rakibi Milan'la aynı şehri paylaşan Inter, Mart ayı başından itibaren kulüp adını sadece "Inter Milan" olarak kullanmaya başlayacak. Inter'in bu değişime giderek kendi kimliğini daha öne çıkarmak istediği belirtiliyor.

Mavi-siyahlılar, AC Milan futbol takımından kovulan 44 üyeyle birlikte kuruldu. O dönem takımın tamamı İsviçreli ve İtalyan futbolculardan oluşuyordu ve bu nedenle de yabancı oyunculara açık bir takımdı. Bu nedenle kulübün adında "enternasyonel" kelimesi kullanılıyordu. Kulüp uzun yıllar benimsediği "enternasyonel" olma kimliğimden ayrılarak daha uluslararası bir kulübe dönüşmek istiyor.

Mavi-siyahlılar, daha önce Juventus'un da yaptığı gibi markalaşma adına logosunda köklü bir değişiklik yapacak.

Yoluna Inter Milan adıyla devam edecek olan kulübün, "IM" harflerinden oluşan minimal bir logoya geçiş yapması planlanıyor.