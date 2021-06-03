Inter'in yeni teknik direktörü, Simone Inzaghi oldu

İtalya'da ligi şampiyon tamamlayan ancak teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayıran Inter, Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serie A'da Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk hegemonyasını bitiren ve 11 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrılırken; teknik direktörlüğe Simone Inzaghi getirildi. Milano temsilcisi, 47 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus ve Milan gibi takımların da formasını giyen ve İtalya Milli Takımının başarısı için de ter döken Inzaghi, futbolculuk kariyerini Milan formasıyla tamamladı.

Teknik direktörlük kariyerine Milan alt yapı takımını çalıştırarak başlayan Inzaghi, daha sonra A takımın başına çıktı. Eski milli futbolcu, Venizia, Bologna ve Benevento takımlarında görev yaptı.