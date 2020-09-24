Inter, Falcao'nun peşine düştü!

İtalya Seri A takımlarından Inter'in Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Inter'in transfer listesine girdi. Forvet pozisyonunda Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez gibi iki forvete sahip olan Inter'in Falcao'yu transfer etmek için takas Kwadwo Asamoah'ı teklif edeceği öne sürüldü.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; Inter, ayrıca Galatasaray'a bonservis ücreti olarak 2-3 milyon Euro teklif etmeyi düşünüyor.

Ünlü menajer Jorge Mendes'in Falcao'yu Inter'e önerdiği ve teknik direktör Antonio Conte'nin de Falcao önerisine sıcak baktığı kaydedildi.