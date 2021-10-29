Inter, Euro 2020'de kalp krizi geçiren Eriksen'in takımdan ayrılması fikrine açık

Inter, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahada geçirdiği kalp krizinin ardından Serie A'da bu sene maça çıkması yasaklanan Christian Eriksen'in takımdan ayrılmasına izin verebileceklerini ifade etti.
Eriksen, Danimarka'nın Euro 2020'de oynadığı ilk maçta yere yığılmıştı. Başarılı futbolcunun kalbine daha sonra implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (ICD) yerleştirilmişti. Bu cihaz, gerektiğinde kalbe elektrik vererek kalp krizlerini önleyebiliyor.
İtalya Futbol Federasyonu'ndan Francesco Braconaro, cihaz çıkarılmadığı sürece Eriksen'in ülkede karşılaşmalara çıkamayacağını ifade etmişti.
Inter'den yapılan açıklamada oyuncunun İtalya'da oynamasına izin verilmese de Eriksen'in başka ülkelerde sahaya çıkabileceğine işaret edilerek, İtalyan kulübünün ayrılığı kabul edeceğinin sinyalleri verildi.
Eriksen'in hangi liglerde oynayabileceği henüz bilinmiyor.