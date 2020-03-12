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Inter'den Koronavirüs önlemi: Tüm sportif faaliyetler askıya alında

12 Mart 2020 09:16

İtalya'da yaşanan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya Seri A ekiplerinden Inter, tüm sportif faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Juventus'ta Daniele Rugani'de Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Yaşanan bu olaydan dolayı iki dev kulübün tüm oyuncularının karantinaya alınması bekleniyor.

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