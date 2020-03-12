Inter'den Koronavirüs önlemi: Tüm sportif faaliyetler askıya alında

İtalya'da yaşanan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya Seri A ekiplerinden Inter, tüm sportif faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Juventus'ta Daniele Rugani'de Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Yaşanan bu olaydan dolayı iki dev kulübün tüm oyuncularının karantinaya alınması bekleniyor.