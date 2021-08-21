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Spor

Inter'deki ilk maçında hem gol atıp hem de asist yapan Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'ten sonra bir ilki başardı

21 Ağustos 2021 20:35

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter günleri hızlı başladı. 14 dakikaya bir gol bir de asist sığdıran milli futbolcu, Zlatan Ibrahimoviç'ten bu yana sezona gol ve asistle başlayan ilk futbolcu oldu.

İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen milli futbolcu Çalhanoğlu, 4. dakikada Milan Skriniar'ın golünün asistini yaptı, 14. dakikada ise bu kez ağları sarstı. Milli futbolcu, bu perormansıyla Zlatan sonrası bir ilki gerçekleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu, Eylül 2006'da Fiorentina karşısında Inter formasıyla çıktığı ilk maçta gol atıp hem de asist yapan Zlatan Ibrahimovic'ten bu yana, hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

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