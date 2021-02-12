Inter'de sezon sonu Conte gidiyor, Sarri geliyor

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Inter'de teknik direktör Antonio Conte'nin yerine sezon sonunda takımın başına Maurizio Sarri'nin getirilebileceği Chelsea ile de Christian Eriksen ve Jorginho takasının planlandığı belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de teknik direktör Antonio Conte'ye olan güven günden güne azalıyor. Calciomercato, sonuçlara göre Inter'in sezon sonunda Conte ile yollarını ayırıp Maurizio Sarri'yi göreve getirebileceğini belirtti.

Inter'de Conte'den istediği şansı bulamayan Christian Eriksen'in de takımdan yollanması planlanıyor. Sarri'yi takımın başına getirme ihtimali olan Inter, İtalyan hocanın Napoli ve Chelsea'de daha önce çalıştığı Jorginho'yu transfer etmek istiyor. Bunun için Chelsea ile Eriksen-Jorginho takasının yapılabileceği belirtilmekte.