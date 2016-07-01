Inter Caner Erkin'i oynatmadan Beşiktaş'a mı kiralayacak?

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş’ın Inter’e giden eski Fenerbahçeli Caner Erkin'i kiralamak istediği iddia edildi. İddiaya göre, Gökhan Gönül’ü Fener’den kapan Beşiktaş,, Caner Erkin’le ikinci bombayı patlatabilir.

AMK’nın haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyip Inter’in yolunu tutan Caner Erkin için İtalya’dan kötü haber geldi. Çizme basınındaki haberlere göre, Milano ekibinin Caner’i yeni sezonda bir başka takıma kiralayabileceği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, menajer Batur Altıparmak’la görüşüp, kiralama durumunda milli futbolcuyu kadroya katabileceklerini iletti.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye Gökhan Gönül transferiyle büyük darbe vuran Beşiktaş, Caner Erkin’le yeniden gündemi sarsmayı planlıyor. Senelik 2.2 milyon Euro’luk teklif yapan siyah-beyazlılar, Inter’den gelecek yanıtı beklemeye geçti. Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım’da sergilediği kötü performansı nedeniyle Caner Erkin’i İtalyanların kiralaması yüksek ihtimal olarak görülüyor.