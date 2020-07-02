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Spor

Inter, Achraf Hakimi'yi resmen renklerine bağladı

İtalyan ekip, Faslı sağ bek için toplamda 45 milyon Euro ödeyecek

02 Temmuz 2020 18:39

İtalya Serie A kulübü Inter, 2018 yılından bu yana Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Achraf Hakimi'nin transferi için Real Madrid ile anlaştığını duyurdu.

İtalyan ekip Faslı sağ bek için 40 milyon Euro bonservis bedeli ve buna ek olarak 5 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Son iki sezonda Borussia Dortmund formasıyla 72 maçta görev alan Hakimi, 12 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid yaptığı açıklamada Hakimi'ye teşekkür ederken "Real Madrid ile Inter, Achraf Hakimi'nin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde yer aldığı yıllar boyunca gösterdiği profesyonellik ve adanmışlıktan dolayı Achraf'e teşekkür ediyoruz. Kariyerinin bu yeni döneminde ona başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Inter ise "Achraf Hakimi, artık resmen Inter oyuncusudur. 1998 doğumlu Faslı oyuncu ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalamış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.

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