T24 LogoT24 Logo
Politika

Intelligence Online: Erdoğan geniş yetkilere sahip 'süper MİT' planı yapıyor

Fransız Intelligence Online dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimlerden sonra MİT yönetiminde Süper Güvenlik Bakanlığı kuracağını ileri sürdü

28 Şubat 2015 18:37

Edindiklerini öne sürdükleri istihbarat haberlerini abonelerine para ile sattığı iddia edilen Fransız Intelligence Online dergisi, 3 gün önce yayımladığı 'Erdoğan süper-MİT planı yapıyor' başlıklı yayınında, Türkiye'nin istihbaratında 'reform' yapmayı düşünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT'in başına geçecek kişiye daha geniş yetkiler vermeyi planladığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre, haziran ayındaki seçimlerden sonra, Türkiye Hükümeti'nin güvenlik hizmetlerindeki reformları hızlandırmaya niyetli olduğunun ileri sürüldüğü yayında, hükümetin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ordu ve polis ile birlikte MİT Başkanlığı'nda 'Süper Güvenlik Bakanlığı' şemsiyesi altında toplamak istediği iddia edildi.

Ankara tarafından MİT'in yönetiminde kurulacak Süper Güvenlik Bakanlığı'nın ayrıntılarına henüz karar verilmediği kaydedilirken, sınır kontrolünün ordudan İçişleri Bakanlığı'na geçmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin parçası olan jandarmanın polise dahil edilmesi gibi bazı önlemlerin onaylandığına dikkat çekildi.

 

'Erdoğan kurumun başına Hakan Fidan'ı düşünüyordu'

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni teşkilatta önce Hakan Fidan'ı düşündüğü ancak Fidan'ın milletvekili seçimlerine katılmaya karar vermesiyle planın değiştiği belirtildi. Geçici olarak MİT'in başına gelen İsmail Hakkı Musa'nın aybaşında tayini ile birlikte tenkitlere uğradığına dikkat çekildi.

Musa'nın 2011-12 yıllarında Brüksel'de Büyükelçiyken Batı Avrupa'da Kürt militanlara karşı suikastlar düzenlemekle suçlandığı iddia edildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi istediğini söylediği ileri sürüldü. 

ETİKETLER

cumhurbaşkanırecep tayyip erdoğansüper güvenlik bakanlığımithakan fidan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24