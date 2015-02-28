Intelligence Online: Erdoğan geniş yetkilere sahip 'süper MİT' planı yapıyor

Edindiklerini öne sürdükleri istihbarat haberlerini abonelerine para ile sattığı iddia edilen Fransız Intelligence Online dergisi, 3 gün önce yayımladığı 'Erdoğan süper-MİT planı yapıyor' başlıklı yayınında, Türkiye'nin istihbaratında 'reform' yapmayı düşünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT'in başına geçecek kişiye daha geniş yetkiler vermeyi planladığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre, haziran ayındaki seçimlerden sonra, Türkiye Hükümeti'nin güvenlik hizmetlerindeki reformları hızlandırmaya niyetli olduğunun ileri sürüldüğü yayında, hükümetin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ordu ve polis ile birlikte MİT Başkanlığı'nda 'Süper Güvenlik Bakanlığı' şemsiyesi altında toplamak istediği iddia edildi.

Ankara tarafından MİT'in yönetiminde kurulacak Süper Güvenlik Bakanlığı'nın ayrıntılarına henüz karar verilmediği kaydedilirken, sınır kontrolünün ordudan İçişleri Bakanlığı'na geçmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin parçası olan jandarmanın polise dahil edilmesi gibi bazı önlemlerin onaylandığına dikkat çekildi.

'Erdoğan kurumun başına Hakan Fidan'ı düşünüyordu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni teşkilatta önce Hakan Fidan'ı düşündüğü ancak Fidan'ın milletvekili seçimlerine katılmaya karar vermesiyle planın değiştiği belirtildi. Geçici olarak MİT'in başına gelen İsmail Hakkı Musa'nın aybaşında tayini ile birlikte tenkitlere uğradığına dikkat çekildi.



Musa'nın 2011-12 yıllarında Brüksel'de Büyükelçiyken Batı Avrupa'da Kürt militanlara karşı suikastlar düzenlemekle suçlandığı iddia edildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi istediğini söylediği ileri sürüldü.