Intel’den SSD atağı

Intel, 240MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızına sahip yeni SSD'lerinin (Solid State Disk) üretimine çok yakında başlayacak. Bilgisayarın en yavaş gelişen parçalarından biri olan ve verilerimizi depoladığımız HDD'ler (Hard Disk) yerini artık yavaş yavaş SSD disklere bırakıyor. Bunun en açık ispatı da SSD pazarına giren büyük markaların atılımlarında gizli aslında.



Tüketiciler, artık SSD disklerden maksimum verim alabilmek için HDD'lere para ödemek istemiyor. Hal böyle olunca SSD pazarı da bugün hiç olmadığı kadar hareketli.



Her ne kadar SSD'lerin fiyatları henüz istenen seviye inmemiş olsa da, yakın gelecekte bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber hemen her PC'nin SSD'lerle donatılacağı söylenebilir.



Expreview'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda Intel'in yol haritası gözden geçirildi. Bu yol haritasına göre Intel, 2 yeni SSD üzerinde çalışıyor. X-serisi içerisinde yer alacak olan Intel'in SSD'lerinin 170MB/s yazma hızına ve 240MB/s okuma hızına sahip olacağı sanılıyor.



2.5 inç ila 1.8 inç ebatlarında olması beklenen SSD'lerin E ve M olmak üzere iki farklı modelde kullanıcılara sunulması bekleniyor. İki modelin arasında farka bakıldığında ise E'nin en yüksek performansı sunacağı ve M'nin de güç tasarrufu üzerine geliştirileceği söyleniyor.



Yine Expreview'un raporuna göre Intel'in 1.8 inç ebatlarında olan M ürünü aktif olarak çalışırken sadece 0.25W güç harcayacak. Kapasiteleri karşılaştırıldığında ise 2.5 inç ebatlarındaki E ve 1.8 inç'lik M modellerinin 80GB kapasiteli olan sürümlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulabileceği düşünülüyor.



Aynı ürünlerin 160GB'lık sürümlerinin ise 2009 yılının ilk çeyreğine sarkabileceği de yine bu raporda yer alan önemli detaylardan biri.



SSD nedir?



SSD(Solid State Disk) USB belleklerden tanıdığımız flash bellek teknolojilerinin hard disk formuna getirilmiş halidir. Tümüyle bellek çiplerinden oluşan SSD diskler, içinde mekanik hiçbir parça barındırmaması sayesinde geleneksel sabit disklerin zayıf yönü olan ve sarsıntı nedeniyle oluşan “bad sector” arızalarından hiçbir şekilde etkilenmez. Üstelik günümüzün yüksek hızlı bellek teknolojileri sayesinde metal plakalı disklerden çok daha yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşmak mümkündür.

