T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Intel'den 'Core7i' bombası

Intel, şimdiye kadarki "en gelişmiş" masaüstü işlemci olan Core i7 işlemciyi tanıttı.

27 Kasım 2008 02:00

Intel, şimdiye kadarki "en gelişmiş" masaüstü işlemci olan Core i7 işlemciyi tanıttı.
Intel'den yapılan açıklamaya göre, talep üzerine performansı artıran ve veri akış hızını maksimuma çıkaran yeni teknolojileri ile en özel işlemci olan Core i7, Nehalem işlemci ailesinin de ilk üyesi. Core i7, harcanan gücü artırmaksızın, video ve oyun performansları ile İnternet ve bilgisayar aktivitelerinin hızlarını yüzde 40'a varan oranda yükseltiyor.

Bilgisayar endüstrisi tarafından teknik bir "mucize" olarak gösterilen Intel Core i7, bir işlemcinin hızını ölçmek için bir dizi görevin uygulandığı SPECint_base_rate2006** testinde 117 puan elde ederek, yaygın olarak kabul gören bilgisayar testlerinde "rekor" kırdı.
Şimdiye kadar yapılan testlerde ilk kez tek bir işlemci 100 puan sınırını aştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24