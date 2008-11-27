Intel'den 'Core7i' bombası

Intel, şimdiye kadarki "en gelişmiş" masaüstü işlemci olan Core i7 işlemciyi tanıttı.

Intel'den yapılan açıklamaya göre, talep üzerine performansı artıran ve veri akış hızını maksimuma çıkaran yeni teknolojileri ile en özel işlemci olan Core i7, Nehalem işlemci ailesinin de ilk üyesi. Core i7, harcanan gücü artırmaksızın, video ve oyun performansları ile İnternet ve bilgisayar aktivitelerinin hızlarını yüzde 40'a varan oranda yükseltiyor.



Bilgisayar endüstrisi tarafından teknik bir "mucize" olarak gösterilen Intel Core i7, bir işlemcinin hızını ölçmek için bir dizi görevin uygulandığı SPECint_base_rate2006** testinde 117 puan elde ederek, yaygın olarak kabul gören bilgisayar testlerinde "rekor" kırdı.

Şimdiye kadar yapılan testlerde ilk kez tek bir işlemci 100 puan sınırını aştı.