Instagram fotoğraflarınızı 100 bin dolara satan adam!

Sanatçı Richard Prince, New York’taki Gagosian Gallery’deki sergisindeki eserlerini 100.000 Dolar’ı bulan fiyatlar karşılığında satıyor. Prince’in sattığı eserler, insanların Instagram hesabında paylaştıkları fotoğraflardan oluşuyor. Sanatçının çektiği fotoğraflar kendisine ait değil, üstelik Richard Prince’in sattığı Instagram fotoğrafları için kullanıcılardan izin alınmamış.

Yani günün birinde sizin Instagram’ınızdan da bir fotoğrafı satmaya kalkışıp, binlerce Dolar’ı banka hesabına geçirebilir. Richard Prince’in kanvaslara basıp, comment kısmına kendi yorumlarına eklediği fotoğraflardan oluşan New Portraits isimli sergisi yakın zamanda ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabilir.