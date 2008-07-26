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Sağlık

İnsülin, yaşam süresini uzatıyor

Diyabet tedavisinde kullanılan insülinin insan ömrünü uzattığı da belirlendi.

26 Temmuz 2008 03:00

Diyabet tedavisinde kullanılan insülinin insan ömrünü uzattığı da belirlendi.

Bilim adamları diyabet hastalığı tedavisinde kullanılan insülin enjeksiyonlarının, şeker seviyesini dengede tutmakla beraber, yaşlanmayı da önleyebileceğini iddia ediyor.

İngiliz The Daily Mail gazetesine göre, gelecekte uygulanabilecek 'gen terapisi' sonucunda kronik hastalıkların ve yaşlanmanın önüne geçilebileceği belirtiliyor.

ABD'de sürdürülen araştırmalar sonucunda, doğal yaşlanma sürecini belirleyen anahtar bir gende, insülin maddesinin 'yaşlanmayı geciktiren' somut etkileri olduğu görülüyor.

Amerikalı araştırmacı Dr Keith Blackwell, konuya ilişkin olarak, "Bu buluş, insülinin farklı sağlık sorunlarında da kullanılabileceğini gösteriyor. Sonuçları diyabet hastalığından çok öteye gidiyor" dedi.

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