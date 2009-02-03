İnsülin hormonu Alzheimer’e çare olabilir

ABD’de bilim insanları şeker hastalığının tedavisinde kullanılan insülin hormonunun, ileri yaşlarda beynin işlevlerini engelleyen Alzheimer hastalığına karşı da etkili olabileceğini düşünüyor.



ABD’deki Northwestern Üniversitesi ve Brezilya’daki Rio de Janeiro Üniversitesi uzmanları ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonunda, eksikliği ya da işlenememesi şeker hastalığına yol açan insülin hormonunun beyin hücrelerini hafıza kaybına karşı koruduğu sonucuna vardı.



Uzmanlara göre insülin hassasiyeti yaş işerledikçe azalıyor ve beyin hücreleri, kendilerine zarar veren proteinlerle (ADDL) mücadele edemeyip, saldırılara daha açık hale geliyor.



Yürütülen çalışmalarda, farelerin beyin hücrelerinin insülin tedavisine tabi tutulduğunda, bu proteinlerin olumsuz etkilerinin önlendiği belirtiliyor.



Araştırmacılar ayrıca Alzheimer’ın beyni etkileyen bir tür şeker hastalığı olarak görülebileceğini savunuyorlar.



Ekipteki uzmanlardan William Klein, “Tip 1 diyabette, pankreasınız insülin üretmez. Tip 2 diyabette ise, dokularınız insülin alıcılarındaki sorun nedeniyle insüline karşı duyarsızdır. Tip 3 ise insülin alıcısındaki sorunun beyne odaklandığı bir durum” dedi.



Uzmanlar, çalışmalarının henüz erken safhalarda olduğunu ve başka araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini kabul ediyorlar.



Hafıza ve beceri kaybı ile kendisini gösteren Alzheimer, bireylerin en temel becerilerini kaybetmesine yol açarak, ölümle sonuçlanıyor.



Dünyada 25 milyondan fazla kişinin Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor.



(AA)