İnsülin fazlalığı yaşlanmayla ve kanserle ilişkili mi?

İnsülin, hücrelerin bölünmesini ve genlerin aktivasyonunu uyarır. Uzun süreli yüksek seviyelerde insüline maruz kalmak hücrelerin genetik davranışını değiştirerek, genç hücrelerin davranışlarını bozar.



Hızla bölünüp çoğalan genç hücrelerin daha yaşlı hücreler gibi davranmalarına neden olabilir. Birçok bilim insanı, vücuttaki her hücrenin ölmeden önce sınırlı sayıda bölünmeye programlandığına inanıyor. İnsülin hücre bölünmesini artırarak, biyolojik olarak daha yaşlı ve daha yorgun hücreler üretir.



Ayrıca, yükselmiş insülin seviyelerinin kalınbağırsak, karaciğer, pankreas, meme ve rahim kanseri riskini artırdığına dair kanıtlar var. İnsülinin, kanserin yayılmasında önemli bir rolü olduğunu düşünenler bulunuyor. Buna karşın, kandaki insülin ve şeker seviyelerinin kontrol edilmesi, tümörlerin büyümesini engelleyebilir. Kanser hastalarında insülin direnci çok yaygın olarak görülüyor.



(Hürriyet)