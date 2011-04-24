-INSUA KALMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Federico Insua, gelecek sezonda da takımda kalmak istediğini söyledi. Kayserispor maçının ardından basın toplantısında konuşan Insua, ''Galatasaray çok büyük bir camia. İstanbul'da çok güzel bir şehir ve kendimi burada çok rahat hissediyorum. Hagi zamanında çok fazla şans bulamadım, ama yeni hocamızla tekrar şans yakaladım. Performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım yeni yönetim beni burada tutar, çünkü Galatasaray'da kalmak benim en büyük hayalim'' diye konuştu. Insua, Kayserispor maçıyla ilgili olarak, kazanmayı hak edecek bir futbol sergilediklerini, ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirtti. Diğer yandan, Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan ise sergiledikleri futbolun karşılığını alamadıklarını vurgulayarak, eksik olan şeyin 3 puan olduğunu bildirdi. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Servet Çetin de Kayserispor karşısında ilk yarıda iyi oynadıklarını vurgulayarak, ''2-0 veya 3-0 olabilecek pozisyonları bulduk. Ancak golü yedik sonrasında çeviremedik. Bir sıkıntımız var, ama anlamıyorum. Üzerimizde bir şey var. Olmuyor. Hayırlısıyla kalan 4 maçı atlatırsak bu sezonu geride bırakmak istiyoruz'' dedi.