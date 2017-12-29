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Bilim / Teknoloji

Instagram'ın yeni özelliği kullanıcıların tepkisini çekti

Instagram kullanıcıları, uygulama güncellendikten sonra 'önerilen' içeriğin ana ekranda görüntülenmeye başlaması üzerine, yeni özelliği eleştirdi

29 Aralık 2017 02:51

Instagram'ın yeni güncellemesinin sayesinde uygulamada, kullanıcının arkadaşlarının beğenmiş oldukları kayıtlar ana ekranda görüntüleniyor. Instagram, güncellenen uygulamanın geçici olarak devre dışı bırakılmasını önermiş olsa da bu yeni özellik, birçok kullanıcıdan olumsuz tepki aldı.

Kullanıcılar, uygulamadaki değişikliklerin iptal edilmesini ve kayıtları kronolojik düzende izleme olanağının geri getirilmesini talep etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, '@killianwoods' adlı kullanıcı, ‘Bu (güncelleme) kimin işine yarar? ifadeleriyle kızgınlığını dile getirdi.

'@swissdanishguy' adlı diğer bir kullanıcı, "Ekranımda bu sabah görüntülenen tüm yayınlar, en az 3 gün önce yapılmıştı. Elbette, hadi bir de ‘önerilen' işlevini ekleyelim. Sosyal ağlardaki algoritmalar günden güne daha kötü bir hal alıyor" sözleriyle tepki verdi.

'@viciousjazz' kullanıcısıysa, "Instagram'ımda tüm içeriğin kronolojik düzende olmasını istiyorum, ‘önerilen' herhangi bir kaydın olmasını istemiyorum. Çok can sıkıcı" ifadelerini kullandı.

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