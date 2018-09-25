Instagram'ın kurucuları şirketten ayrılma kararı aldı

Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın CEO'su Kevin Systrom ve teknik ekibin başındaki Mike Krieger şirketten ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Systrom, aldıkları karara ilişkin yayımladığı açıklamada "biraz ara vermek; merak ve yaratıcılıklarını yeniden keşfetmek istediklerini” belirtti.

"Yeni şeyler üretmek için geri çekilmemiz, bize nelerin ilham verdiğini ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebileceğini anlamamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Systrom, "Liderlikten iki milyar kullanıcıdan ikisine evrilirken Instagram ve Facebook'un geleceği için de heyecanımızı koruyoruz” dedi.

Zuckerberg: Yeni işlerini sabırsızlıkla bekliyorum

İkilinin Instagram'ın yönetimi konusunda Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile sık sık görüş ayrılıkları yaşadığı biliniyordu.

Zuckerberg, Systrom ve Krieger'ın kararına ilişkin, "Onlarla çalıştığım altı yılda çok şey öğrendim ve onlarla çalışmaktan büyük zevk aldım” diye konuştu. İkili için iyi temennilerini ifade eden Facebook'un CEO'su. Systrom ve Krieger'in ortaya koyacaklarını sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Facebook, Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolara satın almıştı.

Geçen Nisan ayında Facebook'un sahibi olduğu bir diğer şirket olan WhatsApp'in kurucularından Jan Koum da şirketten ayrılmıştı.

Veri skandalı nedeniyle zor zamanlar geçiren Facebook, kullanıcılarının güvenini yeniden tesis etmeye çalışıyor.

DW/SÖ,CÖ

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