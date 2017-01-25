T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram'ın canlı yayın özelliği Türkiye'de

Instagram'da kaybolan mesajlar özelliği de geliyor

25 Ocak 2017 16:45

Instagram, kısa süre önce duyurduğu canlı yayın özelliğini, Türkiye'de de kullanıma sundu.

Yeni özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir "Live/Canlı" ifadesi yer alıyor.

Canlı yayınlar aynı zamanda keşfet sekmesinde, kullanıcıyı takip etmeyen diğer kullanıcılara da görünüyor.

Instagram ayrıca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğrafları da hayata geçirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, onları takip eden diğer kullanıcılara dilediği zaman silinebilen fotoğraflar gönderebilecek.

Eğer fotoğrafı alan kişi ekran görüntüsü almaya kalkarsa, fotoğraf sahibine bilgi gidecek. Ayrıca kullanıcıya video gönderildiyse ve video tekrar izlenirse yine video sahibine bilgi ulaşacak.

Kaybolan mesajlar özelliği bugünden itibaren Instagram hesaplarında kullanıma açılıyor. Live video özelliği ise parti parti kullanıcıların hesaplarına ulaşacak.

 

ETİKETLER

Instagramcanlı yayın özelliğiTürkiyekaybolan mesajlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24