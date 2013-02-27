Instagram'ın aylık kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı

Facebook tarafından geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara satın alınan popüler mobil fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın, aylık kullanıcı sayısının 100 milyonu geçti.

Sadece Apple’ın mobil işletim sistemi iOS ile uyumluğu olduğu dönemde 30 milyon kullanıcıya sahipken, Android ile uyumlu olmasıyla üye sayısını ciddi ölçüde artıran uygulama, 28 ay sonra 100 milyon kullanıcıya ulaşma başarasını gösterdi.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra Twitter ile arasına mesafe koyan Instagram, hizmet kullanım şartlarında yaptığı değişiklik nedeniyle de tepki görmüş ve birçok kullanıcısını kaybetmişti. Yaşadığı zorluklara rağmen gücünü kaybetmeyen Instagram, sayfasından yaptığı açıklamada 100 milyon barajını geçtiklerini belirtirken, kullanıcılarına teşekkür etti.

Üyelerine multimedya paylaşımı sunan ve kısa bir süre önce Vine adlı gerçek zamanlı video paylaşım hizmetini hayata geçiren Twitter ise 200 milyon aylık kullanıcıya sahip.

Şirketin, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısını daha da artırması bekleniyor.

(ntvmsnbc)