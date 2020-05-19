Instagramdan rehber içerikler için yeni özellik

Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları, sağlıkları ile ilgili rehber fotoğraf ve videolara kolaylıkla ulaşıp, spesifik içerikleri daha kolay keşfedebilecekler. Üstelik bu yeni özelliğe erişmek hayli kolay olacak.

Webtekno'da yer alan habere göre Instagram'ın yeni özelliği kapsamında profil sayfanıza yeni bir sekme eklenecek. Bu sekmeye ulaştığınızda ise uzman bireyler ya da yetkili kurumlar tarafından hazırlanmış olan rehber içeriklere erişebileceksiniz. Üstelik bu içeriklere ipuçları ve tavsiyeler de eşlik edecek. Instagram kullanıcıları, eriştikleri rehber içerikleri DM ya da hikayeleri aracılığıyla paylaşabilecekler.

Instagram'ın yeni özelliği şu an için sadece takip edilen kullanıcıların oluşturdukları rehberleri içeriyor. Ancak şirket, önümüzdeki günlerde Keşfet'te yer alan rehber içerikleri de bu sekme altına yerleştireceğini ifade ediyor. Instagram yetkililerine göre söz konusu yeni özellik, Instagram kullanıcılarının ihtiyaç duydukları rehberlere çok daha kolay bir şekilde erişmelerini sağlamış olacak.