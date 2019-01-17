Instagram'da yeni akım '10 years challenge'

Sosyal medya hesabı Instagram'da yeni bir akım başladı. Kullanıcılar, '10 years challenge' etiketi ile 10 yıl önceki fotoğraflarıyla bugünkünü karşılaştırarak birbirlerine meydan okuyor. Bu kişiler en az değişimi yaşayan kişi olduklarını göstermeye çalışıyor.

Instagram’da daha önce 100 Kat Kıyafet Denemesi (100 Layers Of Clothes Challenge), Tarçın Yemek (Cinnamon Challenge) ve Sihirli Değişimler (Dont Judge Me Challenge) gibi değişik akımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Bu kez binlerce kullanıcı eski görüntülerini paylaşarak 10 yıl içerisinde en az değişiklik yaşayan kişilerin kendileri olduğunu göstermeye çalışıyor.

İşte kullanıcıların “#10yearschallenge” etiketi ile yaptığı o meydan okumalardan bazıları şöyle: