T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram'da yazılım hatası bulan 10 yaşındaki çocuğa 10 bin dolar ödül

Jani şirketten yazılım hatasını tespit ettiği için ödül alan en genç kişi

04 Mayıs 2016 21:16

On yaşındaki Finlandiyalı bir çocuk video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da yazılım hatası buldu.

Jani adındaki ilkokul çocuğu Instagram sisteminde diğer kullanıcıların yorumlarını silen bir hatayı tespit etti.

Instagram kurallarına göre Jani'nin uygulamaya üye olabilmesi için bile 3 yıl daha beklemesi gerekiyor.

Instagram'ın sahibi Facebook, Jani'nin ortaya çıkarttığı sorunun "hemen" çözüldüğünü açıkladı ve çocuğa 10 bin dolar para ödülü verildi.

Jani şirketten yazılım hatasını tespit ettiği için ödül alan en genç kişi.

Jani sorunu Şubat ayında keşfetmiş ve Facebook'a e-mail göndermişti.

Şirketin güvenlik mühendisleri Jani için bir test hesabı açarak teorisini ispatlamasını istediler. Jani de kendinden isteneni yaptı.

Kardeşlerine bisiklet ve bilgisayar alacak

Helsinki'de yaşayan Jani Finlandiya gazetesi Iltalehti'ye parayla erkek kardeşleri için yeni bir bisiklet, futbol malzemeleri ve bilgisayarlar almayı planladığını söyledi.

Facebook BBC'ye açıklamasında 2011 yılından bu yana yazılım hatası bulanlara toplam 4,3 milyon dolar ödedi.

Pek çok şirket güvenlik uzmanlarına ya da bu örnekte olduğu gibi çocuklara güvenlik açıklarını kara borsada satmak yerine şirketle paylaşmaları için mali teşvik sağlıyor.

ETİKETLER

instagramparaödülüyazılımhatası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24