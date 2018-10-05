Instagram'da 'name tag' dönemi

Sosyal medya devi Instagram'a bugün yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık aradıkları profilleri çok daha kolay bir şekilde bulabilecek.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 'name tag' yani 'isim etiketi' (name tag) adı altında yeni bir özelliği duyurdu.

Nasıl çalışıyor?

Mesela Instagram’da merak ettiğiniz bir kullanıcıyı aradığınız zaman, binlerce aynı isimde kullanıcı karşısına çıkıyor.

Kullanıcıların yakındığı bu sorun üzerine oldukça güzel bir çözüm üreten sosyal medya platformu, 'isim etiketi' ile karşımıza çıkıyor.

Bu özellik oldukça basit çalışıyor. 'isim etiketi' özelliği sayesinde kullanıcılar kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar.

'İsim etiketi' adı altında oluşturulan bu kimlik kartını, telefonunuzun kamerası ile okutarak, aradığınız kişinin profiline hiçbir arama yapmadan erişebiliyorsunuz.