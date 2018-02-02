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Bilim / Teknoloji

Instagram'da 'hikâyeler'e gelen yazı özelliği nasıl kullanılır?

Instagram, “Hikayelerde Yazı Modu”nu duyurdu

02 Şubat 2018 22:27

Instagram, insanların fotoğraf veya video çekmelerine gerek kalmadan, akıllarındakini yazıyla paylaşabilecekleri “Hikayelerde Yazı Modu”nu duyurdu. Yazı Modu, fotoğraf veya videosu çekilecek bir şey olmadığı anlarda insanların kendilerini yazıyla ifade etmelerini sağlayan, yaratıcı bir font ve stil kütüphanesi sunuyor.

Yazı Modu’na ulaşabilmek için yapılması gerekenler şöyle:

- Kamerayı açın ve “Yazı” seçeneğine geçin
- Hazır olduktan sonra, çıkartmalar ve diğer yaratıcı dokunuşlar eklemek için ">" düğmesine dokunun
- Aklınızdakileri yazın ve yazı tipini Modern, Neon, Typewriter ve Strong gibi stillerle üstteki tuşa dokunarak değiştirin
- Arka plan rengi (sol alttaki daireye dokunun), metin rengi (metni seçin), vurgu rengi (belirli stiller için "A" kutucuğuna dokunun) gibi öğeleri kişiselleştirin - fotoğraf makinesi simgesine (sağ altta) dokunarak arka plan fotoğrafı da ekleyebilirsiniz.

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