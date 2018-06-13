Instagram'da erişim sıkıntısı; açıklama geldi

Milyonlarca kullanıcısı olan dev sosyal medya ağı Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram’a girmeye çalışan kullanıcılar “Üzgünüz akış yenilenemedi. Tekrar dene” mesajı ile karşılaşıyor.

Instagram’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kimi kullanıcılarımızın hesaplarına erişmekte sorun yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz" denildi.

Instagram nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın 2016 yılı itibarıyla 500 milyon kullanıcısı var.